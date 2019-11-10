Опубликованы все регалии профессора-расчленителя СПбГУ

Пользователи соцсетей и различные телеграм-каналы продолжают собирать информацию о доценте СПбГУ, которого подозревают в убийстве аспирантки. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Олег Соколов признался в убийстве аспирантки. Он рассказал следователю, что был в состоянии аффекта после ссоры с девушкой.

В социальных сетях шокированы тем, что Соколов практически всемирно известная личность. У него обнаружилась масса титулов. Помимо того, что он кандидат исторических наук и член научного совета РВИО, Соколов ещё является профессором Сорбоны, а также кавалером ордена Почётного легиона (выдаётся лично президентом Франции).

Интересную информацию о профессоре опубликовал телеграм-канал "Медиакиллер". Доцент СПбГУ часто участвовал в реконструкциях наполеоновских сражений, где играл роль самого Наполеона. В кругах реконструкторов Соколов имел прозвище "Сир". Также Соколов неоднократно появлялся в программе переводчика Пучкова ("Гоблина").

Оказалось, что Олег Соколов также являлся "ментором" издательского дома бизнес-литературы "Синергия", который занимается публикацией книг, мотивирующих на создание собственного бизнеса. Сейчас страница Соколова на "Синергии" заблокирована, любые ссылки на неё ведут на страницу ошибки 404.

По информации "Невских новостей" Олег Соколов убил аспирантку из-за того, что она пожелала разорвать с ним отношения и переехать в Москву.