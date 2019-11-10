Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Опубликованы все регалии профессора-расчленителя СПбГУ

Общество print

Пользователи соцсетей и различные телеграм-каналы продолжают собирать информацию о доценте СПбГУ, которого подозревают в убийстве аспирантки. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Олег Соколов признался в убийстве аспирантки. Он рассказал следователю, что был в состоянии аффекта после ссоры с девушкой.

В социальных сетях шокированы тем, что Соколов практически всемирно известная личность. У него обнаружилась масса титулов. Помимо того, что он кандидат исторических наук и член научного совета РВИО, Соколов ещё является профессором Сорбоны, а также кавалером ордена Почётного легиона (выдаётся лично президентом Франции).

Интересную информацию о профессоре опубликовал телеграм-канал "Медиакиллер". Доцент СПбГУ часто участвовал в реконструкциях наполеоновских сражений, где играл роль самого Наполеона. В кругах реконструкторов Соколов имел прозвище "Сир". Также Соколов неоднократно появлялся в программе переводчика Пучкова ("Гоблина").

Оказалось, что Олег Соколов также являлся "ментором" издательского дома бизнес-литературы "Синергия", который занимается публикацией книг, мотивирующих на создание собственного бизнеса. Сейчас страница Соколова на "Синергии" заблокирована, любые ссылки на неё ведут на страницу ошибки 404.

По информации "Невских новостей" Олег Соколов убил аспирантку из-за того, что она пожелала разорвать с ним отношения и переехать в Москву.

Темы спбгу титулы регалии убийство олег соколов
Актуальная аналитика
Здоровье
В ментоловых электронных сигаретах обнаружен канцероген
Силовые структуры
Франко-Прусская война. Только факты
Новости Украины
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
Новости Все >
Опубликованы все регалии профессора-расчленителя СПбГУ
В США опубликуют стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
В ДНР завершили вывод войск из Петровского
Карельские депутаты опровергли призыв коллеги к расстрелу недовольных
В США Instagram скроет счетчик лайков пользователей
Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
Бывшего мэра Истры объявили в федеральный розыск
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг поборется за пост президента США
Последние материалы
Опубликованы все регалии профессора-расчленителя СПбГУ
В ментоловых электронных сигаретах обнаружен канцероген
В США опубликуют стенограмму второго разговора Трампа с Зеленским
Франко-Прусская война. Только факты
Донбасс: пока не разведут войска, ничего нового
В США нашли причину массовой гибели вейперов
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
Новые рекомендации по детским напиткам: избегать растительного молока
Короли выстрела и полета - Гороскоп дня
Сохранение нормального веса - ключ к предотвращению ранней смерти
Популярное
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове

В Минобороны России ответили депутату Наталье Поклонской на её пост на странице в Telegram-канале об инциденте с расстрелом в Забайкалье.

Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Евросоюз
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Общество
Защищать раскаявшегося Шамсутдинова будут адвокаты Кадырова
Соломон Соловьев Короли выстрела и полета - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Может ли Россия стать сверхдержавой Любовь Степушова Василий Амирджанов Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет Василий Амирджанов
Комментарии
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
Кадыров: наказывать за оскорбления в Сети надо, "убивая, сажая, пугая"
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Социологи узнали предпочтительную модель семьи для молодежи
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Кипрский сценарий на Украине - реально ли?
Мнение: политикам Украины без Донбасса заняться нечем
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Польша задержала лидера украинских националистов по требованию России
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Ущерб от приватизаторов сравним с потерями в ВОВ
Американские F-35 не смогли догнать российский Ту-160
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ