Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Брат 24-летней Анастасии Ещенко Сергей рассказал о ночном звонке и жалобах сестры. По его словам, он говорил с Анастасией в ночь перед убийством. Причем она сама позвонила ему в 01:07 и в слезах начала жаловаться на Олега Соколова. Об этом брат убитой рассказал журналисту 5-tv.ru.

Девушка рассказывала, что собиралась пойти на день рождения к другу, однако Соколов резко отреагировал на эти планы и начал её оскорблять, а также утверждать, что она "неблагодарная". Потом доцент ударил девушку, взял её за голову и бросил на пол. Испугавшись, Анастасия выбежала из квартиры и сразу же позвонила брату.

По словам Сергей Ещенко, он рекомендовал ей уйти и больше не возвращаться в квартиру, однако девушка хотела вернуться, чтобы забрать вещи. Брат перезвонил ей в 01:49, чтобы убедиться, что всё в порядке. Анастасия взяла трубку, сказала, что она сейчас вместе с Соколовым и что у них всё хорошо.

Уже утром Сергей ещё раз попытался позвонить сестре, однако она уже не брала трубку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что доцент СПбГУ Олег Соколов на допросе оформил явку с повинной, в которой признался, что убил и расчленил тело 24-летней Анастасии Ещенко, а затем пытался утопить его в реке.