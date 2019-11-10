Доцент СПБГУ Олег Соколов оформил явку с повинной и признал вину

Доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки, был выписан из больницы и доставлен в следственный изолятор. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Да, моего подзащитного действительно выписали и доставили на допрос. Сейчас он дает признательные показания, оформив явку с повинной. Свою вину признает полностью", - пояснил Почуев.

По словам адвоката, общество уже обвиняет и порицает Соколова, однако его вина ещё не доказана и приговор не вынесен. Также Почуев подчеркнул, что у профессора есть множество смягчающих обстоятельств, например, его научная деятельность.

"Налицо смягчающие обстоятельства - это вся та научная деятельность, которой Соколов занимался до недавнего момента. Он внес существенный вклад в развитие отечественной истории", - заявил адвокат.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Соколов признал вину ещё в больнице, когда пришел в сознание. Он пояснил, что расчленил тело, когда понял что произошло. Преподаватель СПбГУ признал, что пытался избавиться от тела убитой, утопив его в реке.