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Источник Правда.Ру

Счетная палата предупредила о риске сокращения численности россиян

Общество print

Согласно докладу Счетной палаты, Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения.

В материале говорится, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.

За этот год численность населения уменьшилась на 52 500 человек. За 2019 год в РФ родилось 994 300 человек. Это на 83 800 человек меньше, чем за этот же период прошлого года. Количество умерших за этот же период (1,2 млн человек) уменьшилось на 33 700 человек, или на 2,7%.

Специалисты заявляют, что естественная убыль населения увеличивается уже 4-й год и создает, что создает большой риск того, что Россия не достигнет национальной цели устойчивого естественного роста численности населения.

Фото: twitter. com

Темы здоровье население счетная палата численность населения
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