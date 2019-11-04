Асмус рассказала о травле из-за эротической сцены в фильме

Актриса Кристина Асмус заявила, что против неё в интернете проводится организованная травля из-за эротической сцены в её последнем фильме. По её словам, хейтеры не скрывают своих намерений, они объединяются в группы и даже "секты" со своими "начальниками" и "вербовщиками".

Недоброжелатели ставят перед собой ужасные цели, например, чтобы Асмус развелась со своим мужем Гариком Харламовым, или, чтобы актрису лишили родительских прав. От хейтеров поступали вполне серьезные звонки в органы опеки, в Минкульт. Под удар попала и дочь Кристины Асмус, которую критикуют в социальных сетях.