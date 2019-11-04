Актриса Кристина Асмус заявила, что против неё в интернете проводится организованная травля из-за эротической сцены в её последнем фильме. По её словам, хейтеры не скрывают своих намерений, они объединяются в группы и даже "секты" со своими "начальниками" и "вербовщиками".
Недоброжелатели ставят перед собой ужасные цели, например, чтобы Асмус развелась со своим мужем Гариком Харламовым, или, чтобы актрису лишили родительских прав. От хейтеров поступали вполне серьезные звонки в органы опеки, в Минкульт. Под удар попала и дочь Кристины Асмус, которую критикуют в социальных сетях.
"Я не пойму на что люди тратят свою жизнь. Они специально отслеживают все наши публикации, интервью и эфиры. Ведут собственные графики "хейтерства", даже собственную статистику ведут. Придумывают различные очерняющие истории и отправляют их журналистам", - рассказала актриса.
Мама Луны Феннер, которая привезла свою дочь из США на лечение в Краснодар, обратилась к жителям России.