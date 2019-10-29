Работодатели рассказали, почему скрывают зарплату в вакансиях

Наибольшее количество работодателей (65%) используют термин "оплата по договоренности", чтобы определить квалификацию соискателя на собеседовании и установить для него соответствующий уровень оплаты труда. Об этом рассказал сервис Superjob со ссылкой на собственное исследование.

Ещё 26% опрошенных компаний скрывают уровень заработной платы, чтобы узнать на собеседовании о предпочтениях соискателя. 18% респондентов заявили о том, что скрывают зарплату в объявлениях от конкурентов. 14% компаний не указывают зарплату в объявлении ради экономии средств, а ещё 11% опрошенных компаний делают это из-за того, что их зарплата ниже рыночной.