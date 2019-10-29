Правительство хочет установить точное количество бедных россиян

Министерство экономического развития России предложило внести изменения, чтобы повысить качество статистического сбора данных о количестве бедных россиян. В ведомстве утверждают, что это необходимо для улучшения адресной социальной помощи для нуждающихся жителей страны.

В проекте постановления правительства России о внесении изменений в алгоритм подсчета бедных жителей страны утверждается, что для реализации планов потребуется около 1,3 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета.

Новая методика по подсчету семей с детьми и пенсионеров, живущих за чертой бедности, будет учитывать данные Росстата, Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым, который рассказал нашему изданию о реальном количестве бедных в России.