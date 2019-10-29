Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Правительство хочет установить точное количество бедных россиян

Общество print

Министерство экономического развития России предложило внести изменения, чтобы повысить качество статистического сбора данных о количестве бедных россиян. В ведомстве утверждают, что это необходимо для улучшения адресной социальной помощи для нуждающихся жителей страны.

В проекте постановления правительства России о внесении изменений в алгоритм подсчета бедных жителей страны утверждается, что для реализации планов потребуется около 1,3 миллиарда рублей, которые будут выделены из федерального бюджета.

Новая методика по подсчету семей с детьми и пенсионеров, живущих за чертой бедности, будет учитывать данные Росстата, Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым, который рассказал нашему изданию о реальном количестве бедных в России.

Темы пфр фнс росстат бедность минэкономразвития
Актуальная аналитика
Здоровье
Генное редактирование позволит устранить 89% наследственных заболеваний
Дальний Восток
Поднебесная добралась до небес. Что дальше?
Силовые структуры
Пол Тиббетс: преступник или герой?
Новости Все >
Три человека погибли на вечеринке в Москве
Британские врачи рассказали о способах профилактики инсульта
Специалисты смогут предсказать место отдыха туристов по данным соцсетей
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе
Правительство хочет установить точное количество бедных россиян
Американцы подарили российскому хоккеисту набор супов
Врач: артериальное давление напрямую влияет на риск инсульта
Три модели обнажили грудь на стадионе, за что были наказаны
Опрос Левада-центра показал главные страхи жителей России
Мама обещала Трусовой собаку за тройной аксель
Последние материалы
Ученые обнаружили новое полезное свойство кофе
Правительство хочет установить точное количество бедных россиян
Американцы подарили российскому хоккеисту набор супов
Врач: артериальное давление напрямую влияет на риск инсульта
Три модели обнажили грудь на стадионе, за что были наказаны
Опрос Левада-центра показал главные страхи жителей России
Мама обещала Трусовой собаку за тройной аксель
Кадырова раскритиковали за лояльность к Путину
Рассекречены данные о создании первой атомной бомбы в СССР
Друг Меркьюри воспротивился съемкам второй части "Богемской рапсодии"
Популярное
Фигурное катание
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Силовые структуры
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Фигурное катание
Американская фигуристка Теннелл лидирует после двух этапов Гран-при
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Соломон Соловьев Бойцы идеологического фронта - Астрология дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Инновационная научная фантастика - уже реальность Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский "Чужой" против чужих Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Новый метод иммунотерапии ликвидирует все виды рака
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
Пять фактов о Второй мировой войне, о которых знают только историки
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Чичваркин призвал ввести налог на каждую розничную продажу
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
Экономисты подсчитали, на что хватило бы денег, "прощенных" Африке
В Ногинске работники хлебокомбината держат голодовку
В России планируют сократить вдвое количество моногородов
Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы
Автоэксперты: водителям в городах не нужна шипованная резина
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ