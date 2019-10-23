Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии

Пользователи интернета раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за образ, который она выбрала для приёма у императора Японии Нарухито, сочтя её наряд проявлением неуважения к монарху.

На торжественном приёме супруга украинского лидера появилась в платье жёлто-лимонного цвета и такого же цвета перчатках. Именно это вызвало волну осуждающих комментариев.

Многие из пользователей сети указали на то, что вещи жёлтого цвета принято считать демонстрацией связей с семьёй японского императора, а если таковых нет, то неуважения к нему.

По этой причине представители иностранных делегаций никогда не надевают подобных нарядов на официальных приёмах в Японии, отметили комментаторы.

"Нельзя было этот цвет платья брать! Это оскорбление монархов! Украине теперь от Японии ничего не светит", - написала в комментарии под фото президентской четы Светлана Иванова.

"Дизайнер и стилист первой леди явно диверсант", - иронизирует Kseniya Svarovski.

Для справки: В Японии в VIII веке была выработана система запрещенных цветов. Она сохранилась до нынешних времен, однако более не имеет юридического статуса. В частности, сумаховый цвет (то, что мы обычно называет "лимонным") использовался только для верхней одежды императора: он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. По сегодняшний день церемониальная японская одежда императора во время интронации красится только в сумаховый цвет.

Отметим, что Зеленский - первый украинский президент, которого пригласили на такую церемонию. Он считает это большой честью для себя. После церемонии президент Украины поделился своими впечатлениями. Он назвал Японию страной контрастов, отметив сочетание уважения традиций и высоких технологий.

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Фото: instagram @olenazelenska_official