В Татарстане учительница заклеивала первоклассникам рот скотчем

В Альметьевске учительница школы №25 заклеила нескольким первоклассникам рот скотчем. Об этом сообщили родители ребенка в группе "Поборы в школах и детсадах, НОВОСТИ ШКОЛ" во "ВКонтакте".

Как сообщает "Комсомольская правда", по словам отца одного мальчиков, учительница заклеила ему рот, так как он шумел.

Когда начал смеяться один из его одноклассников, то педагог заклеила рот и ему. После этого Ильгиз Ахметшин написал заявление в полицию и Рособрнадзор.

Заявление было передано в Министерство образования Татарстана.

Ирина Павловская, руководитель отдела образования Альметьевского района, подтвердила данный инцидент и рассказала, что педагог уволилась по собственному желанию. Также она заявила, что с педагогами школы №24 будет проводиться работа.

Прокуратура Альметьевска проведет в школе проверку.

Фото: twitter.com

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