В ПФР рассказали о способе выйти на пенсию раньше срока

В Пенсионном фонде России раскрыли способ, по которому граждане предпенсионного возраста могут досрочно выйти на пенсию. Оказывается, отправиться на пенсию можно за два года до положенного возраста. Однако эта привилегия будет действовать только в течение так называемого переходного периода.

Чтобы выйти на пенсию на два года раньше предпенсионеру необходимо доказать, что он не может трудоустроиться. Для этого потребуется подтверждение из центра занятости. На 1 июля 2019 года 23,5 тысячи россиян уже начали получать выплаты, поскольку не смогли найти работу в центрах занятости.

В Пенсионном фонде РФ отметили, что на эти выплаты в следующем (2020) году заложено 4,4 миллиарда рублей. В 2021 году из бюджета на выплату пенсий предпенсионерам планируют потратить около 5,6 миллиардов рублей. В 2022 году - 6,4 миллиарда рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Пенсионный фонд РФ предусмотрел в бюджете дополнительные 4,4 миллиарда рублей на выплаты предпенсионерам, которые не смогли устроиться на работу.

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