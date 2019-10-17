Первые роды в космосе пройдут в течение 12 лет

Генеральный директор SpaceBorn United Эгберт Эдельбрук заявил, что первый ребенок в космосе может появиться на свет в течение 12 лет. Стоит отметить, что имеется в виду не все время беременности на орбите, а только краткосрочная миссия, рассчитанная только на процесс родов.

Компания Эдельбрука, которая занимается разработкой вспомогательных репродуктивных технологий и исследованием условий воспроизводства человека в космосе, в настоящее время работает над соответствующим проект.

По прогнозам специалистов, космические роды должны будут произойти до 2031 года. Более точный срок будет зависеть от того, как финансируется программа и развивается космический туризм. Отмечается, что в настоящее время рассматривается только низкая околоземная орбита, то есть имеющая высоту над поверхностью планеты от 160 до 2000 километров.

К женщинам, которые будут рожать в космосе, будут предъявляться определенные требования. Так, у них должно быть не менее двух безупречных родов и высокая естественная радиационная стойкость. Также он подчеркнул, что космические роды предполагают собой стимулирование.

В программе примут участие 30 женщин.

Стоит отметить, что ранее доктор Ирина Огнева из Российской академии наук, рассказала о том, что само по себе рождение ребенка в космосе вполне возможно. Несмотря на то, что некоторые вопросы еще предстоит решить, все же космические роды уже могут быть задачей ближайшего будущего.

Фото: pravda.ru

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