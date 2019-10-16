Заворотнюк отказалась продлевать себе жизнь дорогим препаратом

Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске. Экспериментальный препарата лишь временно улучшил самочувствие Фриске. Спустя какое-то время ей вновь стало хуже.

Близкие Заворотнюк отмечают, что она сама приняла такое решение. Сообщается, что в России на данный момент нет этой вакцины, поэтому актрисе пришлось поехать на лечение в США. Одна ампула экспериментальной вакцины стоит 12 тысяч евро (почти 850 тысяч рублей). Заворотнюк и её близкие посчитали, что лучше продолжить лечение в России.

Помимо российских специалистов, Анастасию Заворотнюк осматривали немецкие и польские медики.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 15 октября близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили её недуг. "Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", - написали они в социальной сети Instagram.

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