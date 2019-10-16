Родственники Анастасии Заворотнюк рассказали общественности, что актриса отказалась от лечения дорогостоящей вакциной, которой лечили Жанну Фриске. Экспериментальный препарата лишь временно улучшил самочувствие Фриске. Спустя какое-то время ей вновь стало хуже.
Близкие Заворотнюк отмечают, что она сама приняла такое решение. Сообщается, что в России на данный момент нет этой вакцины, поэтому актрисе пришлось поехать на лечение в США. Одна ампула экспериментальной вакцины стоит 12 тысяч евро (почти 850 тысяч рублей). Заворотнюк и её близкие посчитали, что лучше продолжить лечение в России.
Помимо российских специалистов, Анастасию Заворотнюк осматривали немецкие и польские медики.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 15 октября близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили её недуг. "Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", - написали они в социальной сети Instagram.
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