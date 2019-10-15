Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — написали они в социальной сети Instagram, сообщает агентство новостей "Москва".
В августе этого года, напомним, стало известно о том, что у звезды телесериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака мозга.
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.