Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.

"Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения", — написали они в социальной сети Instagram, сообщает агентство новостей "Москва".

В августе этого года, напомним, стало известно о том, что у звезды телесериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию рака мозга.