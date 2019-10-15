Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

Дверные глазки, призванные защищать владельцев квартир, на самом деле таят в себе скрытую угрозу.

Об этом, ссылаясь на полицию Японии, сообщает японская национальная ежедневная газета The Mainichi.

На публикацию обращает внимание российское интернет-издание Lenta. Ru.

Классические дверные глазки позволяют злоумышленникам наблюдать за теми, кто находится внутри квартиры. Соответствующие инструкции, поясняет полиция Страны восходящего Солнца, размещены в свободном доступе в сети интернет — например, на видеохостинге YouTube.

Следить за ничего не подозревающими жильцами можно, например, с помощью обыкновенного монокуляра, сообщает The Mainichi.

Необходимо, дает совет японская национальная ежедневная газета, закрывать дверной глазок с внутренней стороны жилого помещения. Некоторые двери идут со специальной крышкой для глазка, отмечают авторы материала. Если же такой опции у двери нет, можно заклеить глазок обычной клейкой лентой.