Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов умер в Московской клинической больнице №8 после продолжительной болезни. Ему было 85 лет.

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", - сказал собеседник агентства "Интерфакс". Он уточнил, что последние дни Леонов провел в клинике.

Прощание и похороны космонавта, который первым в мире совершил выход в открытый космос, состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, уточняет пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Алесей Леонов окончил Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года - Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

В 1965 году он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле "Восход-2" совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос. В июле 1975 года он совершил второй полет в космос в качестве командира "Союза-19", когда впервые была проведена стыковка с американским кораблем "Аполлон".