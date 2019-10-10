Путин рассказал о влиянии спорта на продолжительность жизнь россиян

Потребление крепких спиртных напитков за последние годы в России снизилось, все больше россиян занимаются спортом. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава".

"Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы, и это очень хорошо, употребление крепких спиртных напитков, и больше занимается спортом", - сказал глава государства.

Он добавил, что результатом этого сдвига стало заметное увеличение продолжительности жизни в стране. Путин также напомнил, что к 2024 в регулярное занятие спортом планируется увлечь половину граждан страны.

"Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия - строим большие и малые спортивные объекты. С учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - подчеркнул президент.

Ранее специалисты ВОЗ заявили, что на фоне сокращения употребления алкоголя в России "ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума: почти 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин".