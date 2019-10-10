В США выпустили партию кроссовок под названием "Обувь Иисуса"

В США поступила в продажу ограниченная партия эксклюзивных кроссовок под названием "Обувь Иисуса". Цена за пару составляет около трех тысяч долларов.

Воздушная подушка в платформе кроссовок наполнена водой из реки Иордан, которую освятил священник. Сбоку кроссовок изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея. Шнурки продеты в имитацию креста, стельки ярко-красного цвета призваны напоминать о традиционной обуви Папы Римского. Кроссовки продаются в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую.

По словам создателей, данный проект является пародией на тенденцию выпускать и рекламировать товар в сотрудничестве с компаниями из разных отраслей. "Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия", - пояснили в компании.