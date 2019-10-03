Спевшей в метро Лос-Анджелеса эмигрантке из России предложили контракт

Американский продюсер Джоэл Даймонд, номинированный на музыкальную премию "Грэмми", предложил сотрудничество бездомной эмигрантке из России, которая спела арию в метро Лос-Анджелеса и прославилась. Как сообщает издание Daily Mail, продюсер планирует запустить "классический-EDM кроссовер".

Ранее полицейские засняли 52-летнюю эмигрантку из России, которая пела в метро. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали запись в Facebook, после чего женщина прославилась и получила крупное пожертвование.

Бездомная рассказала, что эмигрировала в США в возрасте 24 лет из России, где научилась играть на скрипке и пианино. Петь она училась в самостоятельно, копируя оперных певиц из телетрансляций. В США она работала в ресторане, затем преподавала игру на пианино, а затем из-за ухудшения финансового положения стала играть на улице на скрипке. Однажды ее инструмент сломали, женщина оказалась без средств к существованию.