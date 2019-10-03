Эксперты: на отоплении можно сэкономить

Жители российских городов в начале осени с нетерпением ждут, когда коммунальщики в домах включат отопление. Но удовольствие это в России весьма недешевое. К тому же платежки читать умеют у нас далеко не все. Чем - иногда - пользуются недобросовестные поставщики услуг.

Эксперты рассказали, как можно избежать переплаты и сэкономить на услугах ЖКХ.

Самый эффективный способ - установка индивидуального счетчика тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, и тем самым сэкономить деньги.

"Только индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление и заставит ресурсоснабжающие организации экономить газ, уголь, электроэнергию, которые они закупают для выработки тепла", - приводит РИА Новости слова замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха.

"Наличие общедомового прибора учета тепла и установка автоматизированного индивидуального счетчика, который позволит потреблять не то количество тепла, которое пришлет теплоснабжающая компания, а то, которое необходимо именно сейчас, исходя из погодных условий и режима использования помещений", - пояснил профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев.

Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна, или текут трубы. "Нужно следить за целостностью систем, чтобы избежать теплопотерь. Особенно это актуально для тех, кто обогревается с помощью электричества", - напомнил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Причем последний совет актуален и для владельцев частных домов, которым нужно заботиться об экономии самостоятельно, в том числе, с помощью грамотного утепления здания и труб. Сигал отметил, что, по подсчетам экспертов, снижение температуры в комнате всего на 1 градус дает экономию по счетам на отопление в 7%

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Фото: ok.ru