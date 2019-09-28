"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Жители многих украинских городов могут остаться без отопления из-за долгов компаний-теплопоставщиков. В список должников вошли 116 предприятий страны.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым", - сказано в заявлении "Нафтогаза Украины".

Компании, которые попали в разряд должников, обслуживают жителей Киева, Кривого Рога, Мариуполя, Житомира, Ивано-Франковска, Одессы, Харькова, Херсона и других городов.

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус предупредил граждан, что страну ждет "сложный" отопительный сезон из-за дефицита угля на складах и споров с "Газпромом". По его словам, цены на газ остаются слишком высокими для украинцев, поэтому многие граждане отказываются от газового отопления и переходят на дрова из-за падения уровня жизни.

В конце августа на Украине отработали действия, которые "гарантируют прохождение следующего отопительного сезона" на случай "нулевого транзита" газа из России.