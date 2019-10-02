Андрей Малахов извинился перед киргизами на их языке

Телеведущий Андрей Малахов принес извинения киргизским зрителям, которых могла задеть его гипотеза о гибели сына миллиардера Владимира Маругова.

В передаче "Прямой эфир" от 24 сентября, посвященной резонансному ДТП, произошедшему в Москве, Малахов позволил себе резкое высказывание в адрес гражданина Кыргызстана, сидевшего за рулем такси, с которым столкнулся мотоцикл сына миллиардера Владимира Маругова.

Шоу-мен предположил, что гражданин Кыргызстана Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП, в результате которого погиб Александр Маругов. Малахов в эфире произнес: "За рулем был 23-летний сопляк. Дай ему $100 тысяч, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул".

Это высказывание телеведущего возмутило общественность Киргизии и вызвало шквал критики в киргизских социальных сетях.

Официальный Бишкек обратил внимание российских коллег на некорректность высказываний ведущего.

Малахов отметил, что его слова неверно поняли, однако от себя лично и от имени редакции программы принес извинения зрителям, "кого могли ненароком задеть или обидеть" его высказывания.

— Кечирип коюнуздар! Прошу прощения! — сказал телеведущий в очередном выпуске "Прямого эфира", подчеркнув, что любит и уважает всех зрителей, независимо от национальности.

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Фото: @Malakhov007