МИД Киргизии встревожили высказывания Андрея Малахова

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало советника российского посольства в Бишкеке в связи с высказываниями телеведущего Андрея Малахова о ДТП в Москве, в совершении которого обвиняется гражданин этой страны.

В ведомстве обеспокоены высказываниями российских журналистов в государственных СМИ с учетом "киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства". Телеведущий позволил себе некорректные высказывания в адрес гражданина Киргизии, ставшего участником ДТП со смертельным исходом, подчеркнули в министерстве.

Авария произошла в июле на Фрунзенской набережной в Москве. Там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин Киргизии, в результате чего мотоциклист погиб. Андрей Малахов в своей программе "Прямой эфир" крайне негативно высказался о виновнике ДТП. Журналист предположил, что водитель такси умышленно спровоцировал аварию.

В свою очередь Малахов удивился, что его личное мнение могло вызвать такую реакцию. По его словам, он хотел утешить мать погибшего и разобраться в причинах произошедшего. Журналист отметил, что у жертв и преступников не может быть национальности, поскольку все люди равны перед законом. Телеведущий подчеркнул, что любит киргизский народ и выступает за мир, свободу слова и справедливость.

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