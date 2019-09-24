15 миллионов предложили дочери Заворотнюк за участие в телешоу

Состояние здоровья Анастасии Завортнюк беспокоит не только ее родных и поклонников, которые проявляют интерес к этой теме уже не одну неделю, но и, конечно же, журналистов.

Некоторые даже готовы пойти на подкуп, чтобы раздобыть эксклюзивные снимки больной актрисы. И если недавно ходили разговоры о том, что за фото Анастасии в палате готовы заплатить 1 миллион рублей, а за участие ее родных в ток-шоу на телевидении еще неделю назад - в три раза больше, то сегодня эта сумма увеличилась в разы.

Дочери актрисы Анастасии Заворотнюк, Анне, предложили целое состояние за участие в программе. Информация об этом появилась сегодня на интернет-портале «Дни.ру»

По непроверенным пока данным, с девушкой связывался редактор ток-шоу "Прямой эфир", которое выходит на телеканале "Россия 1". Дочь Анастасии Заворотнюк и от предложения, и от денег отказалась. Анна подчеркнула, что их семья ни в чем не нуждается. Об этом сообщает телеграм-канал "НеМалахов".

Подписчики канала удивлены тем, что такие суммы готово платить не какое-нибудь частное издательство, а государственный канал, существующий за счет налогоплательщиков в том числе.

Напомним, сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября. Актриса, якобы, долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии и перенесла две операции. Женщина, называющая себя пациенткой клиники, в которой лежит артистка, рассказала журналистам, что врачи перестали лечить Заворотнюк.

Но все, что говорят и пишут о болезни актрисы, не более, чем слухи и неподтвержденная официально информация.

Фото: личная страница Андрея Малахова в Instagram