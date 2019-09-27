МИД Киргизии не вызывал российского посла из-за высказываний Малахова

Министерство иностранных дел Киргизии не вызывало представителя России в связи с программой Андрея Малахова. Об этом сообщил МИД РФ.

"Никто не вызывал российского представителя в МИД Киргизии в связи с программой Андрея Малахова. В ходе планового рабочего контакта киргизские коллеги подняли вопрос относительно высказываний телеведущего. Передача была посвящена ДТП в Москве, в ходе которого погиб россиянин, а за рулем такси находился гражданин Киргизии", - отметили в ведомстве.

Ранее в Киргизии выразили беспокойство словами журналиста в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Ведущий предположил, что виновник аварии, в которой погиб сын российского миллиардера, мог ее подстроить. Это высказывание Малахова вызвало критику в киргизских социальных сетях.

Позднее сам Малахов удивился, что его личное мнение могло вызвать такую реакцию. По его словам, он хотел утешить мать погибшего и разобраться в причинах произошедшего. Телеведущий подчеркнул, что любит киргизский народ и выступает за мир, свободу слова и справедливость.

Российское внешнеполитическое ведомство также напомнило коллегам из Киргизии про то, что "точка зрения Андрея Малахова - это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию". "Рекомендуем Посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", - заключили в МИД России.

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