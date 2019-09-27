Семья из Санкт-Петербурга решила назвать новорожденную дочку Россия, фамилия по отцу - Русских.
Как уточняет петербургское издание "Фонтанка", отец девочки принял такое решение, исходя из внутренних убеждений. Родители хотели, чтобы имя дочери было связано с Россией. При этом старшие родственники от выбора имени для девочки оказались не в восторге.
По словам отца, если в осознанном возрасте девочка не захочет быть Россией Михайловной Русских и решит сменить имя, он не будет против.
Ранее Министерство внутренних дел России опубликовало уведомление о подготовке изменений в закон "О полиции", которые вводят административную ответственность за оскорбление полицейских в интернете.
По мнению ведомства, подобные поправки необходимы для защиты "неприкосновенности чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".
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