Компании США потеряли $223 млрд из-за споров работников о политике

Напряженная обстановка на рабочем месте из-за политических споров лишила американские компании почти четверти триллиона долларов за прошедшие пять лет. Такие данные приводит Общество управления человеческими ресурсами.

Исследование показало, что убытки компаний США в результате текучести кадров из-за слишком "токсичной" атмосферы в офисе составили 223 миллиарда долларов. Это на 24% больше показателя периода с 2008 по 2012 год. Убытки будут расти в связи с политической ситуацией в США, считают аналитики.

"Разногласия, которые мы уже наблюдаем на рабочем месте, усилились в несколько раз", — подчеркивается в исследовании.

Растущая напряженность в коллективе в связи с политическими спорами вынуждает сотрудников отдела кадров брать на себя обязанности по урегулированию конфликтных ситуаций. "Мы должны разбираться с политическими спорами на работе, хотя раньше HR-менеджеры никогда этим не занимались", — сказал работник одной из фирм.

Как отмечают специалисты, 22% сотрудников вступали в "оживленные дискуссии с коллегами" в ходе последних президентских выборов в США. Еще 15% сказали, что их продуктивность упала из-за разговоров о политике.

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