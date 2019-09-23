Магазин игрушек убрал из продажи похожих на Усаму бен Ладена кукол

Куклы, напоминающие террориста Усаму бен Ладена, сняты с продажи в одном из детских магазинов Ставрополя. Об этом рассказал один из продавцов торговой точки.

"К нам пришли, сказали - мы сняли. Из администрации пришли и сказали. А так игрушка была там в углу, за коробками. Ее кто-то нашел и сфотографировал. Фигурка была очень маленькая, лежала вот здесь и всё. Никто не придал этому значения. Ни одной не успели купить, откуда они взялись - не знаю, я как пришел, они были тут уже", - передает его слова телеканал "360".

При этом продавец подчеркнул, что за все время, пока игрушка стояла на витрине, ей никто так и не заинтересовался. Подозрительную куклу обнаружили посетители магазина. Фотография игрушки появилась в социальных сетях, на подписи к ней было указано, что кукла стоила около 2 тысяч рублей.

Ранее туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.

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