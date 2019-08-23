Таможня не пустила в Россию разделочные доски с портретом Гитлера

Сотрудники таможни из Иркутска и Красноярска не пустили в РФ партию разделочных кухонных досок с нацистской символикой.

Как сообщается на сайте Сибирского таможенного управления, доски пытались ввезти из Китая. Всего партия состояла из 639 штук.

Вреди них было выявлено 320, на которые, помимо изображения чашки с кофе и надписи "Coffee", было также нанесено изображение почтовой марки красного цвета с портретом Адольфа Гитлера, а также черного круглого штампа с орлом с крестом и надписью "Deutsche Luftpost 1024".

Проведенная экспертиза подтвердила, что эти рисунки являются нацистской символикой. Доски были арестованы.

Импортер пояснил, что поставка товаров с фашисткой символикой в рамках контракта не согласовывалась. В итоге суд решил, что доски должны быть конфискованы и уничтожены.

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