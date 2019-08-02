Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке

Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.

Как уточняет газета Daily Mail, путешественница сфотографировала сувениры в магазине на популярном курорте Лидо-ди-Езоло в окрестностях Венеции. "Я знала, что фашизм на подъеме, но тем не менее была шокирована, увидев это в местном магазине", - подписала она свой пост в Twitter.

Стоимость одной кружки составляет почти 6 евро (около 434 рублей), а бутылки вина - 10,5 евро (порядка 750 рублей).

Напомним, ранее россиянина оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Мужчина также опубликовал открытки с другими политическими деятелями Национал-социалистической рабочей партии Германии и фашистской Италии. Его признали виновным в пропаганде нацистской атрибутики и символики.