Сотрудник ростовского ГИБДД рассказал о поборах со стороны начальства

Ростовское издание "Блокнот Ростов" получило письмо от анонимного сотрудника регионального ГИБДД, в котором он рассказал о поборах со стороны начальства.

Автор письма рассказал, что командир роты и его заместитель после каждый рабочей смены требуют с подчиненных по десять тысяч рублей. "Старший смены после каждой смены должен передать руководству 10000 рублей, если нет, то он работать не будет. В связи с этим нам приходится идти на преступление и брать взятки", - отмечает сотрудник.

Он также добавил, что деньги собирают на проверяющих, на ремонт и на другие нужды. При этом сотрудники заправляют и ремонтируют служебные автомобили за свой счет.

"Работать просто невыносимо. Проверки по нашим обращениям проводят формально. Командир взвода поясняет что возит деньги руководству, поэтому нам можно брать взятки и кому-либо жаловаться бесполезно", - сказано в письме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае личного банкротства. Соответствующую инициативу уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Читайте также: Свадебный кортеж Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД