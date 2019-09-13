Столичная Госавтоинспекция обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Как уточняет Telegram-канал "Говорит Москва", новобрачные ехали по Москве с незакрытым багажником, они также не были пристегнуты. В ведомстве пообещали изучить видео, сделанные очевидцами.
Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в пятницу, 13 сентября. Они доехали до места регистрации на катафалке с надписью: "Пока смерть не разлучит нас". После регистрации они отправились кататься на нем по городу.
На свадебное торжество были приглашены около 300 гостей. По данным СМИ, мероприятие обошлось паре приблизительно в 16 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в столичном ГИБДД рассматривают вопрос о закупке машин со спортивными двигателями. Об этом рассказал начальник московского управления инспекции генерал-майор Виктор Коваленко. По его словам, спорткары нужны "чтобы служба могла противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах".
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