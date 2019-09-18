Гражданам России спишут долги по штрафам в ГИБДД в случае личного банкротства. Соответствующую инициативу уже рассмотрели на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Как уточняет "Российская газета", документ расширит перечень ситуаций, при которых налоговые недоимки списывают. К подобным ситуациям будет отнесено и банкротство гражданина.
"Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли", - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
По его словам, банкротство предусматривает жесткий аудит имущественного состояния гражданина. С прошедшего такую процедуру могут взыскать все возможное в счет погашения долгов. От уплаты оставшейся части долга его освободят.
Напомним, за минувший год в России признали банкротами 411,8 тысячи человек, их освободили от долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.
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