Родители инсценировали пропажу дочки, чтобы не отдавать ее в школу

Пропажу восьмилетней девочки из одного из сел Липецкой области инсценировали ее родители. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале сентября первоклассница не пришла на занятия в школу. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи организовали поиски с участием сотрудников полиции, МЧС и добровольцев. На следующий день девочку нашли в Подмосковье у отца, который работает на вахте.

Позднее мать школьницы призналась, что она передала ребенка третьему лицу, предварительно получив одобрение мужа. Родители не хотели отдавать дочку в светскую школу по религиозным соображениям, поскольку к ним домой приехал священный, знакомый отца девочки, который рассказал о необходимости инсценировать для органов опеки исчезновение ребенка.

Девочку вернули в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе.