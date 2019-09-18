Пропажу восьмилетней девочки из одного из сел Липецкой области инсценировали ее родители. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В начале сентября первоклассница не пришла на занятия в школу. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. Следователи организовали поиски с участием сотрудников полиции, МЧС и добровольцев. На следующий день девочку нашли в Подмосковье у отца, который работает на вахте.
Позднее мать школьницы призналась, что она передала ребенка третьему лицу, предварительно получив одобрение мужа. Родители не хотели отдавать дочку в светскую школу по религиозным соображениям, поскольку к ним домой приехал священный, знакомый отца девочки, который рассказал о необходимости инсценировать для органов опеки исчезновение ребенка.
Девочку вернули в Липецкую область и зачислили в первый класс школы в другом селе.
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