Историк рассказал, как узнать историю своего рода с помощью фамилии

Доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин рассказал о том, как узнать историю своего рода. По его словам, это очень сложный процесс.

В первую очередь необходимо пообщаться с близкими и расспросить их о своих родственниках. После сбора всей доступной информации Алексей Мосин советует обратиться в архивы.

"Говорю сразу, путь предстоит сложный, возможно придется даже направлять запросы в архивы других стран и городов", - пояснил историк.

Мосин также отверг идею об использовании услуг "исследователей", которые занимаются составлением родословных. По мнению историка, большинство таких специалистов создают липовые родословные.

Ученый обратил внимание на фамилию. По его словам, каждая фамилия имеет свою уникальную историю, по которой можно проследить историю рода.

"Фамилия поможет узнать кем были ваши предки, чем они занимались и где жили. Документы в архивах позволяют отследить это до эпохи Ивана Грозного. Особо упорные смогут копнуть и глубже", - рассказал Мосин.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала полный список сервисов и ссылок, по которым можно найти информацию о ветеранах Великой Отечественной войны.

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