Треть российских мужчин сочли оправданным поступок сестер Хачатурян

Треть опрошенных мужчин (33%) назвали оправданным поступок сестер Хачатурян, убивших отца, который годами над ними издевался. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".

Среди респондентов-женщин такой точки зрения придерживаются 47%, отмечают социологи. Это связано с тем, что женщины чаще сталкиваются с насилием. Даже при медийном табуировании темы информация о подобных случаях распространяется через друзей и знакомых, отмечают в "Левада-центре".

При этом 24% респондентов знают о применении физического насилия в семьях среди своего окружения, в том числе и в своей собственной. Еще 5% признались, что сами практикуют насилие или является объектом насилия в своей семье.

Напомним, после убийства Михаила Хачатуряна в июле 2018 года были задержаны три его дочери, одна из которых была тогда несовершеннолетней. Их обвинили в убийстве по предварительному сговору. Сначала девушек арестовали, однако затем мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. По словам сестер, они на протяжении нескольких лет подвергались насилию со стороны отца, в том числе сексуальному.

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