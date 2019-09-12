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Глава ВТБ предложил не облагать налогами малоимущих россиян

Общество print

Глава ВТБ Андрей Костин предложил избавить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По его мнению, профицит бюджета позволяет государству "смягчить" налоговую политику в отношении малоимущих.

Костин утверждает, что уже сейчас можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом. Глава ВТБ считает, что это может решить проблему незащищенных слоев населения.

О проблеме бедности в России также накануне заявлял и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он посчитал, что проблема бедности в России "самая кричащая". Глава правительства пояснил, что поддержка государства должна быть адресной. К списку самых незащищенных слоев населения России Медведев причислил бюджетников, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство не будет "заливать деньгами" проблему бедности в России. Об этом рассказал глава минтруда Максим Топилин.

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Темы втб костин налоги малоимущие
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