Глава ВТБ Андрей Костин предложил избавить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По его мнению, профицит бюджета позволяет государству "смягчить" налоговую политику в отношении малоимущих.
Костин утверждает, что уже сейчас можно установить минимальный доход, который не будет облагаться налогом. Глава ВТБ считает, что это может решить проблему незащищенных слоев населения.
О проблеме бедности в России также накануне заявлял и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он посчитал, что проблема бедности в России "самая кричащая". Глава правительства пояснил, что поддержка государства должна быть адресной. К списку самых незащищенных слоев населения России Медведев причислил бюджетников, пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство не будет "заливать деньгами" проблему бедности в России. Об этом рассказал глава минтруда Максим Топилин.
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