Глава минтруда: проблему бедности власти "заливать деньгами" не будут

Власти не будут "заливать деньгами" проблему бедности в России, заявил глава минтруда Максим Топилин.

По его словам, таким образом решения задачи добиться не удастся. Для преодоления бедности правительство будет оказывать адресную помощь малоимущим. Кому-то предоставят возможность обучения, кому-то финансовую поддержку для открытия собственного дела и др., отметил Топилин.

Министр добавил, что основной вклад в решение данной проблемы должны внести реализация нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат.

Ранее Росстат сообщил, что за первый квартал текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и достигло 21 миллиона человек.

Рост бедности в ведомстве объяснили применением новой методики оценки денежных доходов населения, а также "увеличением показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

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