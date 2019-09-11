Власти не будут "заливать деньгами" проблему бедности в России, заявил глава минтруда Максим Топилин.
По его словам, таким образом решения задачи добиться не удастся. Для преодоления бедности правительство будет оказывать адресную помощь малоимущим. Кому-то предоставят возможность обучения, кому-то финансовую поддержку для открытия собственного дела и др., отметил Топилин.
Министр добавил, что основной вклад в решение данной проблемы должны внести реализация нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат.
Ранее Росстат сообщил, что за первый квартал текущего года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 500 тысяч и достигло 21 миллиона человек.
Рост бедности в ведомстве объяснили применением новой методики оценки денежных доходов населения, а также "увеличением показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".
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