Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет

В 2022 году Пенсионный фонд России запустит новый сервис "Пенсия онлайн", которым смогут пользовался россияне старше 45 лет. Сервис позволит предпенсионерам ознакомиться с данными, которыми о них располагает ведомство. Эти данные можно будет сверить и найти несоответствия.

Разработка призвана исключить ошибки в начислении пенсий, а также помочь россиянам контролировать работу Пенсионного фонда. Примечательно, что возможность своевременно оповестить ПФ о выявленных неточностях есть и сейчас - в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Но пока об этой возможности знают не многие.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что кабмин поддержал законопроект о возможности выхода на негосударственную пенсию раньше, чем официально наступит пенсионный возраст. Однако из некоммерческих пенсионных фондов невозможны будут выплаты по продолжительности трудового стажа и прочих видов деятельности, с которых шли взносы в ПФР. Исключение этих положений должно, по мнению депутатов, стимулировать самозанятых и граждан, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению пенсий.

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