Медведев уволил зампреда Пенсионного фонда в связи с утратой доверия

Уволен зампредседателя Пенсионного фонда России Алексей Иванов. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

В документе указывается, что причина увольнения - утрата доверия.

Иванов обвиняется в получении взятки в размере 4,4 млн рублей. Он был задержан в начале июля, Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Еще одним фигурантом дела является директор департамента ООО "Техносерв менеджмент" Алексей Копейкин. По данным следствия, неустановленные лица за общее покровительство каждый месяц в течение двух лет отправляли на его счет в Промсвязьбанке по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.