В минэкономразвития назвали условия перехода на "четырехдневку"

Условия, которые могут способствовать переходу на четыре рабочих дня в неделю, — это рост доходов населения и более высокий уровень производительности труда.

Такое заявление сделал глава минэкономразвития Максим Орешкин. Он считает, что достижение этих условий может ставить вопрос и о других нововведениях в трудовом праве. Конкретных сроков Орешкин не назвал и подчеркнул, что такие условия необходимо реализовывать поэтапно.

О возможности перехода как России, так и прочих стран на "четырехдневку" заявил ранее глава кабмина Дмитрий Медведев.

Фонд общественного мнения проводил опрос, в ходе которого выяснилось, что четыре рабочих дня в неделю одобрили бы больше половины россиян. Медведев же посоветовал не понимать рассуждения о переходе на нее слишком буквально, так как это невозможно "сию секунду".