Глава российского кабмина Дмитрий Медведев советует не понимать рассуждения о переходе на четырехдневную рабочую неделю слишком буквально.
По его словам, это невозможно сделать "сию секунду", но вполне возможно в принципе с учетом роста технологий и перемен в обществе. Медведев напомнил, что в свое время нормой была "шестидневка", и призвал к гибкости вероятных изменений в трудовом кодексе, учитывающих интересы и работающих больше, и работающих меньше.
Проработать эти изменения поручено министерствам, сообщил премьер. Он провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, который также готов "включиться". На очереди — консультации с профсоюзами.
О том, что будущее мировой экономики может быть за четырехдневной неделей, Медведев заявил на Международной конференции труда. Результаты соцопроса показали, что почти половина россиян на нее бы согласилась.
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