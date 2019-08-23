Медведев: рассуждения о "четырехдневке" не надо понимать буквально

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев советует не понимать рассуждения о переходе на четырехдневную рабочую неделю слишком буквально.

По его словам, это невозможно сделать "сию секунду", но вполне возможно в принципе с учетом роста технологий и перемен в обществе. Медведев напомнил, что в свое время нормой была "шестидневка", и призвал к гибкости вероятных изменений в трудовом кодексе, учитывающих интересы и работающих больше, и работающих меньше.

Проработать эти изменения поручено министерствам, сообщил премьер. Он провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, который также готов "включиться". На очереди — консультации с профсоюзами.

О том, что будущее мировой экономики может быть за четырехдневной неделей, Медведев заявил на Международной конференции труда. Результаты соцопроса показали, что почти половина россиян на нее бы согласилась.