Возможность перехода на четыре рабочих дня в неделю с сохранением заработной платы одобрили 53% россиян, опрошенных Фондом общественного мнения.
Несколько меньше - 43% предпочли бы укорочение рабочего дня на час. 34% против "четырехдневки", 14% не уверены в ответе. Сторонники называют причиной своего выбора возможность больше отдыхать (22%), заниматься семьей и детьми (12%), личной жизнью (6%). Противники же опасаются уменьшения доходов (9%).
Впрочем, более половины опрошенных (53%) считают, что в ближайшие 3-5 лет "четырехдневку" не введут, а почти половина из них - 23% - не надеются на это и за 15-20 лет.
Ранее выдвинувший идею четырехдневной рабочей недели премьер Дмитрий Медведев посоветовал не понимать рассуждения о переходе на нее слишком буквально. По его словам, это невозможно сделать "сию секунду", но вполне реально в принципе с учетом роста технологий и перемен в обществе.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.