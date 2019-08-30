"Четырехдневку" одобрили более половины россиян

Возможность перехода на четыре рабочих дня в неделю с сохранением заработной платы одобрили 53% россиян, опрошенных Фондом общественного мнения.

Несколько меньше - 43% предпочли бы укорочение рабочего дня на час. 34% против "четырехдневки", 14% не уверены в ответе. Сторонники называют причиной своего выбора возможность больше отдыхать (22%), заниматься семьей и детьми (12%), личной жизнью (6%). Противники же опасаются уменьшения доходов (9%).

Впрочем, более половины опрошенных (53%) считают, что в ближайшие 3-5 лет "четырехдневку" не введут, а почти половина из них - 23% - не надеются на это и за 15-20 лет.

Ранее выдвинувший идею четырехдневной рабочей недели премьер Дмитрий Медведев посоветовал не понимать рассуждения о переходе на нее слишком буквально. По его словам, это невозможно сделать "сию секунду", но вполне реально в принципе с учетом роста технологий и перемен в обществе.