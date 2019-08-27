Прокуратура проверит информацию о попавшем в трудовое рабство подростке

Аппарат детского омбудсмена обратился в прокуратуру для проверки сообщений о том, что на турбазе на Кубани подростка заставляли работать по 12 часов в день.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.

Средства массовой информации Челябинской области, напомним, сообщали, что 16-летний подросток из Златоуста, поехавший отдохнуть и подработать на базе отдыха на Черном море, попал в трудовое рабство.

Мать ребенка рассказывала, что мальчика якобы заставляли работать по 12 часов в сутки, а за малейшую провинность били.