Аппарат детского омбудсмена обратился в прокуратуру для проверки сообщений о том, что на турбазе на Кубани подростка заставляли работать по 12 часов в день.
Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова.
Средства массовой информации Челябинской области, напомним, сообщали, что 16-летний подросток из Златоуста, поехавший отдохнуть и подработать на базе отдыха на Черном море, попал в трудовое рабство.
Мать ребенка рассказывала, что мальчика якобы заставляли работать по 12 часов в сутки, а за малейшую провинность били.
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Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
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