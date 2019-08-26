Покрас Лампас отказался приезжать в Екатеринбург из-за протестов

Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас решил отложить поездку в Екатеринбург для восстановления арт-объекта "Супрематический крест" из-за протестов православных активистов, прошедших в городе накануне.

"Мы видим выход в том, чтобы взять паузу, тайм-аут. Сегодня у нас будет день масштабных переговоров, в том числе в администрации, где будут и представители православного сообщества", - сказала пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Катерина Кизюн.

В ходе акции протеста один из ее участников пригрозил "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму", - сказал он. Верующие призывали отменить восстановление работы и угрожали расправой арт-директору фестиваля.

"Мы считаем, что нужно выстроить еще раз правильную коммуникацию, ответить на все вопросы, и надеюсь, чтобы организовать в скором времени мой приезд для восстановления площади", - прокомментировал инцидент сам художник.

В июле на площади в Екатеринбурге появился гигантский красный крест. Работа была согласована с властями, однако коммунальные службы начали укладывать поверх нее асфальт.