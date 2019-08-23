63-летняя жительница Австралии Лесли Максвелл работает фитнес-тренером, но увлеклась спортом только в 48 лет.
Об этом женщина сама рассказала британскому изданию The Daily Mail.
Чтобы поддерживать себя в форме, Лесли занимается в зале целых пять раз в неделю. Спорт она считает главным залогом своих здоровья и красоты.
Жительница Австралии признается, что сегодня, в 63 года, она гораздо счастливее, чем в молодости.
У Лесли Максвелл три внука, сообщает The Daily Mail. В данный момент спортсменка разведена, отмечают авторы материала.
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