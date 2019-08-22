В московских школах телефоны не запретят

В московских школах не будут запрещать использовать телефоны, если это допускает урок. Об этом заявил замглавы департамента образования и науки Александр Молотков.

По его словам, телефоны и планшеты - это неотъемлемая часть жизни, и запрещать их нельзя. Надо просто ребенка научить правильно ими пользоваться в образовательных целях, отметил чиновник.

Гаджеты, добавил он, - инструмент для общения, входа в цифровую образовательную среду и выполнения нужных для учебы действий.

Напомним, ранее Минпросвещения рекомендовало министерствам субъектов РФ рассмотреть вопрос об ограничении пользования мобильными телефонами в школах.

ВЦИОМ провел опрос на эту тему. Он продемонстрировал, что большинство жителей России (62%) одобрили идею запрета телефонов в школах, причем наибольшую поддержку она нашла среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет.

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