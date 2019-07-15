ВЦИОМ: большинство россиян поддержали идею запрета телефонов в школах

Большинство жителей России (62%) одобрили идею запрета телефонов в школах, поскольку такая мера положительно скажется на учебном процессе. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



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При этом социологи отмечают, что за последний год доля сторонников запрета использования смартфонов в школах несколько сократилась (с 73 до 67%). Также убавилось число тех, кто считает, что подобный запрет вынудит детей учиться лучше (с 69 до 62%).

Наибольшую поддержку идея запрета нашла среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет - в этой возрастной категории такую меру одобрили 72% опрошенных. Отсутствие телефонов у детей в школах поддержали 70% участников опроса в возрасте от 35 до 44 лет. В целом идею поддерживают те, у кого уже есть дети школьного возраста.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить использовать телефоны в школах, поскольку отсутствуют необходимые условия для их безопасного хранения. Роспотребнадзор согласился разработать предложения по реализации инициативы сенатора.