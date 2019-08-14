Граждане РФ предпенсионного возраста массово прекращают работать

Количество рабочих рук в России за три месяца текущего года сократилось с 72,5 миллионов до 71,3 миллионов человек.

Большая доля этих потерь приходится на категорию работников старше 50 лет, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Данные Росстата приводит издание "Комсомольская правда".

Столь серьезное сокращение, пояснил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов "КП", может происходить лишь по двум причинам.

После непопулярной в народе пенсионной реформы россияне используют любую возможность выйти на заслуженный отдых пораньше, поясняет Сафронов. Возможно, размышляет эксперт, люди оформляют инвалидность или же, например, оформляют пособие по уходу за инвалидами.

Это может быть первой причиной столь массового ухода с работы пожилых россиян, указывает специалист.

Не секрет, что работников, старше 50 лет, при любом удобном случае сокращают, напоминает Александр Сафонов. Формально пожилых россиян, конечно, не увольняют — играет свою роль закон, запрещающий увольнять лиц предпенсионного возраста, заявляет эксперт. Работодатели используют механизм "по соглашению сторон".

Это, указывает проректор Академии труда и социальных отношений, может быть второй причиной массового ухода с работы пожилых граждан РФ.

Есть смысл, замечает Сафонов, дождаться публикации в конце года данных об уровне бедности в стране. Если показатели не увеличатся, то снижение количества работников предпенсионного возраста можно связать с демографическими причинами, считает эксперт.

В 60-ых годах прошлого века, напоминает специалист, в РСФСР был зафиксирован серьезный спад рождаемости. Значит, поясняет Александр Сафонов, людей, родившихся в эти годы, изначально меньше, чем тех, кто появился на свет, например, десятилетием ранее.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры массово берут кредиты.

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