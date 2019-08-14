Росстат: чаще всего жестоко обращаются с детьми в Пермском крае

Пермский край занял первое место рейтинга регионов Российской Федерации по количеству зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми.

Об этом свидетельствуют данные Министерства просвещения и науки РФ и Федеральной службы государственной статистики.

Согласно предоставленной информации, в Пермском крае в минувшем году было зафиксировано 159 случаев жестокого обращения с детьми.

На втором месте рейтинга оказалась Архангельская область, а на третьем — Краснодарский край. И там и там в прошлом году было зафиксировано по 55 подобных случаев.

Замыкает первую пятерку рейтинга регионов РФ по количеству зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми Оренбургская и Кировская области.

Как сообщают в Минпросвещения РФ и Росстате, сразу в десяти российских регионах в минувшем году не было зафиксировано ни одного случая жестокого обращения с детьми. Примечательно, что сразу четыре из них — Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия — находятся в Северо-Кавказском федеральном округе.

Также не зафиксировано было жестокого обращения с детьми в Тамбовской и Орловской областях, Республике Алтай, Калмыкии, Севастополе и на Чукотке.

Как сообщают специалисты, во многих из вышеперечисленных регионов статистики по жестокому обращению с детьми нет из года в год.

Отметим, что за год резко выросло число зарегистрированных случаев жестокого обращения с детьми, например, в Калужской области. Если в 2017 году такой случай в регионе был один, то в следующем, 2018 году, их было уже 15.

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