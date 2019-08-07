После гибели девочки в селе республики Коми разрешили отстрел волков

После гибели 14-летней девочки от зубов волка власти села Едва республики Коми все-таки подписали документ об отстреле хищников.

Трагедия произошла несколько дней назад. Хищник напал на девочку, когда та вышла поздним вечером в магазин.

По словам местных жителей, власти поселка знали о стае волков, рыскающих поблизости. Дикие звери, поясняют жители села, неоднократно нападали на их домашних питомцев.

Глава населенного пункта же в ответ им заявлял, что денег на отстрел хищников в поселке нет.

Отметим, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Средства массовой информации Коми писали, что девочку, возможно, загрыз не волк, а медведь. Опытные охотники, сообщали медиа, заявляли, что неподалеку от места гибели ребенка видели именно медвежьи следы.

Ранее сообщалось, что житель Тувы отбился от напавшего на него в тайге медведя, откусив зверю язык.

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